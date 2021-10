A Sordevolo via libera alla Passione, è confermata l'edizione 2022

Nella giornata di ieri, sabato 19 giugno, all’Anfiteatro Giovanni Paolo II, nel rispetto delle norme anti-Covid, si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

Dopo un immancabile pensiero rivolto al compianto vicepresidente Carlo Pedrazzo da parte del presidente Stefano Rubin Pedrazzo e del direttore Celestino Fogliano, sono state illustrate le motivazioni che hanno indotto il consiglio direttivo a proporre per l’anno 2022 il ciclo di spettacoli della Passione di Cristo, anche in seguito alle consultazioni con la presidenza regionale e le autorità locali. Come da statuto il consiglio direttivo, in occasione di ogni edizione, deve convocare un’assemblea straordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo dell’edizione stessa.

Tale approvazione è anche atto determinante e definitivo per l’attuazione del ciclo di rappresentazioni. Dopo la presentazione del documento di previsione da parte del direttore e alcune considerazioni dei soci, l’assemblea ha formalmente ratificato la decisione presa dal consiglio in data 11 marzo e approvato il calendario delle rappresentazioni. Gli spettacoli andranno perciò in scena nel periodo dal 18 giugno al 25 settembre 2022 per un totale di 32 recite. “Sarà la Passione della Rinascita, della Ripresa, della Resurrezione – spiega il presidente Pedrazzo - le tre 'R' che segneranno il percorso di questa tanto attesa edizione”.