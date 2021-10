Urtati da auto, due ciclisti finiscono a terra e rimangono feriti

Nella tarda mattinata di ieri, sabato 19 giugno, nella via per Crevacuore di Coggiola, una 40enne alla guida della sua auto ha urtato due ciclisti che percorrevano la stessa strada in sella alle proprie biciclette.

Rialzatisi doloranti dalla rovinosa caduta, i due malcapitati sono stati soccorsi da un’autoambulanza dl 118 che li ha precauzionalmente trasportati all’ospedale di Ponderano, dove sono stati medicati per le escoriazioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Valle Mosso che hanno proceduto ai rilievi del caso per stabilire la dinamica del sinistro.