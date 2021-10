Giovane ubriaco vaga in mezzo alla strada e rischia di essere investito

Verso le 4 della scorsa notte, sulla Nuova 142 Biellese, un automobilista in transito ha segnalato l’anomala e pericolosa presenza di una persona a piedi in mezzo alla strada. Dalla Centrale Operativa di Biella che aveva ricevuto la richiesta di intervento è stata immediatamente inviata l’autoradio del Nucleo Radiomobile di Cossato per accertarsi della reale situazione. i militari, subito intervenuti, mentre percorrevano il tratto stradale indicato hanno individuato un giovane, corrispondente alla descrizione ricevuta, che vagava sulla carreggiata con andatura incerta e con il reale pericolo di essere investito dalle autovetture in transito.

Attivati i sistemi di segnalazione visiva per scongiurare ulteriori rischi, gli operanti hanno prestato il primo soccorso al ragazzo, un biellese in evidente stato di alterazione alcolica, che farfugliava a malapena il proprio nome e non riusciva a spiegare come fosse finito in quella situazione. Sono stati quindi rintracciati i familiari del diciottenne che sono stati invitati presso il Comando per riportare il proprio figlio a casa in quanto non è stato necessario svolgere ulteriori accertamenti medici. Sono al vaglio le eventuali violazioni al Codice della Strada commesse.