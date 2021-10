Candelo in lutto per la scomparsa di Stefania Marangon

Un grave lutto ha colpito profondamente la comunità di Candelo: è mancata prematuramente ieri Stefania Marangon, molto conosciuta in paese per la sua attività. Da oltre 30 anni, infatti, ha guidato il suo salone di bellezza Futuro Donna Acconciature con competenza e passione. Molti la ricordano come una persona discreta e generosa: amava con tutto il cuore il suo lavoro e aveva sempre una buona parola per tutti.

“Il mio angelo, la mia dolcissima mamma è volata in cielo – scrive il figlio Michael – Sono sicuro che da oggi il cielo avrà una stella in più e che la più luminosa sarà sempre quella della mia mamma. Sempre pronta a proteggerci, guardarci e guidarci. Ciò che provo è indescrivibile. Grazie a tutti i messaggi e le chiamate che stiamo ricevendo. In un momento di immenso dolore è come ricevere un enorme abbraccio”. A darne il doloroso annuncio tutte le persone che le hanno voluto bene: il marito Michele, con i figli Michael e Giulia, la mamma Anna e il papà Eugenio, assieme alla sorella Simona, nipoti e amici.

Il Santo Rosario sarà recitato a Candelo oggi alle 20 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo; sempre qui avranno luogo i funerali domani, 21 giugno, alle 15.