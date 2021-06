A Sandigliano si chiude una pagina di storia, è morto l'ultimo reduce di guerra Matteo Loro

Si chiude una delle pagine più importanti della storia locale di Sandigliano. Ieri è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Matteo Loro, ultimo reduce di guerra della comunità all'età di 97 anni.

Originario del Veneto, giunse giovanissimo nel Biellese e prese parte alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo il conflitto, si è stabilito a Sandigliano lavorando, insieme alla famiglia, prima nel settore agricolo poi nel mondo industriale. Figura rappresentativa, non c'era ricorrenza del 25 aprile, o 4 novembre, che lui non vi prendesse parte insieme alla sua inconfondibile bandiera dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

“Matteo è stato un esempio per tanti giovani della comunità che in questi momenti non mancano nel fare sentire la loro vicinanza e il loro affetto ai familiari – confida l'amico di famiglia Alberto Fenoglio - In qualità di rappresentante dell’Associazione Combattenti e Reduci, è stato un esempio per la sua tenace dedizione nel partecipare alle diverse celebrazioni nazionali portando sempre con orgoglio la bandiera dell’associazione. Matteo era l’ultimo dei nostri nonni, nati tra gli anni ‘10 e ‘20 del secolo scorso, degno rappresentante di quella generazione che partecipò alle vicende dell'ultimo conflitto mondiale”. Nel 2015 gli venne conferita l'onorificenza di Cavaliere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A darne il doloroso annuncio i sette figli, con le rispettive famiglie. Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale alle 19.30 di stasera, 20 giugno. Sempre qui, avranno luogo i funerali, tenuti dalle Imprese Funebri Fratelli Conzon, domani alle 15. Dopo la funzione, la salma sarà tumulata nel cimitero di Sandigliano.