A Miagliano portano via i fiori dalle aree comuni, l’amarezza del Comune: “C’è sempre qualcuno che deturpa…”

Nonostante le buone intenzioni di diversi Comuni di rendere più accogliente il proprio paese abbellendo con fiori e nuove segnaletiche, c’è sempre qualcuno che rema contro danneggiando ciò che è stato realizzato a favore della comunità. Il nuovo caso di inciviltà arriva da Miagliano: qualcuno ha pensato bene di portar via alcuni fiori, precedentemente piantati in un’area comune.

Un gesto che ha scatenato le ire degli utenti e la stessa amministrazione ha lasciato un post a commento: “Per quanto si cerchi di rendere bello e migliore un paese, un luogo, uno spazio ci sarà sempre qualcuno che per pochezza interiore o mancanza di sani principi, cercherà di deturparlo; come per le fioriture sradicate all’anfiteatro, i vetri rotti al lavatoio storico, i pali segnaletici divelti o l’immondizia buttata per i prati. Dicono che la diversità sia la vera bellezza che ci distingue da ogni altro essere e nella stessa, scegliere il giusto pensiero o azione, sia strettamente legato dagli esempi virtuosi che ci circondano. Passata l’amarezza e lo scoramento torniamo quindi subito ad essere un modello da perseguire”.