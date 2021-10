Al Centro Commerciale I Giardini di Biella spunta il ponte di Monet, curiosità tra i passanti

Nei giorni scorsi si è concluso l’allestimento di un grande ponte in legno all’interno della galleria del Centro Commerciale I Giardini di Biella. La struttura (6x1,70 metri) richiama chiaramente l’opera di Monet come conferma l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino:“Vogliamo attrarre l’attenzione di potenziali visitatori e regalare un pezzo della mostra ‘Arte Virtuale Van Gogh + Monet Experience’, da qualche settimana in scena nei saloni del Museo del Territorio di Biella. Ringrazio ancora il direttore del Centro Luca Iori per l’opportunità”.

L’intervento di posizionamento si è svolto tranquillamente, sotto lo sguardo vigile e attento dei passanti, visibilmente incuriositi dall’opera presente.