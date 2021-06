Viverone, al via taglio delle alghe sul Lago

“In questi giorni è iniziato il taglio delle alghe nelle zone ammesse da regolamento regionale anche in occasione della gara in acqua relativa al triathlon. Il taglio proseguirà in funzione delle evoluzione del fenomeno e sarà curato dalla Ditta Clerico Corrado vincitrice del relativo appalto per un importo presunto sul bilancio di previsione della Gestione Associata del Lago di Viverone di 15mila euro. La ditta effettua il taglio servendosi della barca sfalcia-alghe acquistata anni or sono grazie al contributo totale della Regione Piemonte e della Provincia di Biella”.

A scriverlo, sui canali social del Comune il sindaco di Viverone Renzo Carisio che aggiunge: “Questi costi sono finanziati con il pagamento dell’occupazione dei beni demaniali sul Lago per quanto riguarda pontili, boe, occupazione porticcioli ed aree demaniali a terra”.