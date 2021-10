Video funivia Mottarone, l'Agcom avvia una verifica

Non si spegne la polemica sulla pubblicazione delle immagini dell'incidente della funivia del Mottarone, nel quale sono morte 14 persone, cinque delle quali della provincia di Varese.

Il filmato reso pubblico aveva sollevato una serie di pareri negativa. Anche i familiari di Alessandro Merlo, il giovane varesino vittima della tragedia insieme alla fidanzata Silvia Malnati, sono stati molto duri a riguardo.

Il disappunto per la pubblicazioni di quei video ha spinto anche l'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a volerci vedere chiaro sulla vicenda della trasmissione del filmato della tragedia di Verbania. Per questo ha fatto sapere di aver avviato una verifica per accertare se quanto avvenuto rispetti i vincoli e gli obblighi previsti per la Rai nel contratto di servizio.