Fondo Edo Tempia festeggia 40 anni raccontandosi con un’istallazione nel giardino della sede

Una delle iniziative per celebrare i quarant’anni del Fondo Edo Tempia è l’installazione di 23 cartelli nel giardino intorno alla sede di via Malta. Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia e nipote di Elvo Tempia fondatore dell’associazione, vuole così raccontare la storia ma anche le prospettive future del centro.

Grazie alla solidarietà di privati ed aziende, dal 1981 l’associazione lavora per la prevenzione, la cura e la ricerca sul cancro, diventando un punto di riferimento territoriale e ponendosi al centro dei progressi della medicina insieme ai più autorevoli istituti italiani e internazionali. Le attività della fondazione spaziano dalla ricerca scientifica alla prevenzione attraverso i programmi di screening, fino alle cure palliative per salvaguardare la dignità dei pazienti fino al termine della loro vita. I cartelli racconteranno degli spazi messi a disposizione per il benessere dei malati e delle loro famiglie, della prevenzione delle persone sane, del centro di ascolto psicologico e delle discipline olistiche e avrà un angolo del giardino anche il Progetto Bambini per raccontare i suoi venti anni.

Uno spazio racconterà storie emblematiche di solidarietà dei cittadini, che hanno fortemente creduto negli obiettivi del centro e ne hanno aiutato economicamente la crescita. La generosità infatti è sempre stata la forza dell’associazione, e la si vuole rinvigorire con una raccolta fondi straordinaria creata appositamente per i suoi 40anni.