Donato: Convocazione ordinaria per il Consiglio Comunale

L’ordine del giorno prevede, in seguito all’approvazione dei verbali della seduta precedente, la ratifica delle deliberazioni n. 18 del 28/04/2021, n. 22 del 26/05/2021 e n. 26 del 09/06/2021 con oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021/2023”, la riapprovazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020, l’approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, l’approvazione della convenzione tra il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese ed il Comune di Donato per la cessione di n. 24 dispositivi ad accesso controllato per il conferimento del rifiuto indifferenziato ed infine l’approvazione della bozza di convenzione con Soc. Alpe Guizza S.p.A. per la sistemazione della strada del Mulino.