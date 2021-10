La raccolta fondi “Una Mano Sul Cuore” in gara con Pier Tasinato al 34° Rally Lana

Il noto pilota biellese della scuderia Biella Corse Pier Tasinato e la sua navigatrice Chiara Lavagno, si sono fatti trovare prontissimi per la ripartenza!

Hanno gareggiato al 15° Rally di Alba il 12 e il 13 giugno. Partiti da Cherasco, dopo 100 km di prove speciali in una gara selettiva e molto impegnativa sono arrivati ad Alba 66° assoluti, 53 ° di gruppo R e 29° di gruppo R5.

Anche in questa competizione Tasinato ci ha messo tutto il suo “cuore”, infatti l’intero cofano della Skoda Fabia R5, preparata per lui dal team Miele di Cuneo, è diventato il manifesto dell’iniziativa “Una Mano Sul Cuore per l’Ospedale di Biella”.

Dopo alcuni episodi in cui il pilota ha dovuto fare ricorso alle cure del reparto di cardiologia negli anni scorsi, profondamente grato di poter continuare a correre, ha deciso di mettere la sua popolarità a disposizione di una raccolta fondi per l’acquisto di un iniettore angiografico da donare al reparto, in collaborazione con “Gli Amici dell’Ospedale di Biella”.

Tramite la piattaforma GoFundMe e il QR code stampato sulla macchina, ognuno può donare in base alla sua generosità.

Porterà passione, macchina e raccolta fondi anche a Biella, per il 34° Rally Lana del 10 e 11 luglio dove Tasinato dichiara “giocando in casa spero soprattutto di fare una bella raccolta fondi e anche una bella gara”.