109 partenti alla Trivero-Bielmonte: NJERI e TESTA nell’albo d’oro

In ambito femminile sulle durissime rampe che dal Centro Zegna di Trivero hanno portato a Bielmonte (circa 15,5 km per oltre 700 metri di dislivello) ha vinto Erika Testa, al traguardo in 1h06’51” precedendo Sarah Aimee L’Epee in testa sino ad un chilometro e mezzo dal traguardo. Sul terzo gradino del podio Valentina Dameno.