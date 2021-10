Saggio di fine anno degli allievi di Biella Acconciature

Si è tenuto il 13 giugno, al Relais Santo Stefano, il Saggio degli Allievi di Biella Acconciatura, istituto Biellese Accademia Acconciatori Femminili e Maschili, guidato dai maestri Barbara e Salvatore Bellio. Alle spalle ci sono studi, crescita individuale attese e riconoscimenti.

Gli Allievi che hanno partecipato sono:

1° Corso Professionale unisex:

Abu Zayed Zinab, Cilento Yara, De Nitto Federica, Ferraris Sara, Ghirardotti Giada, Giletti Ylenia, Musaray Angelica

3° Corso Professionale unisex-hanno ricevuto l"attestato di frequenza per aver conseguito il triennio:

Gagliano Matteo, Langiu Lorenzo

Tutti i ragazzi hanno ottenuto punteggio medio alti.



Per l'occasione il team di Biella Acconciatura ha presentato alcuni lavori. "Ringraziamo gli sponsor Creations Larousse per gli abiti da sposa, il fiore di Sandigliano e Jean Paul Mune" azienda professionale per parrucchieri e la giuria esterna.