Quali scarpe portare con sé in vacanza?

Scegliere le scarpe giuste per il proprio viaggio, non è mai un’operazione semplice. Luoghi diverse impongono esigenze diverse, e non sempre conosciamo le caratteristiche della città o della nazione che andremo a visitare.

Proprio per questo, ogni volta che si avvicina la vacanza programmata, la storia è sempre la stessa: quale paio mettere in valigia?



Dalle pratiche e sportive Nike Jordan ai modelli più eleganti e formali, fino ai leggeri sandali, sono tante le possibilità a seconda delle proprie esigenze e dei propri gusti.



Vediamo insieme in questo articolo i nostri consigli sulle scarpe da portare in vacanza.

Come scegliere le scarpe ideali per viaggiare?

Che si per brevi oppure per lunghi periodi, quando si decide di andare in vacanza è importante organizzarsi per tempo e mettere in valigia tutto quello che potrebbe servire (e che ovviamente si ama indossare). Ma come scegliere le scarpe ideali per viaggiare?

La scelta è sempre ardua, soprattutto se ci stiamo recando in un luogo per la prima volta e ancora non lo conosciamo. Vediamo allora insieme qualche consiglio:

Preferire calzature pratiche e abbastanza comode. Questo per sostenere lunghe camminate senza fastidi. Brand come Nike o adidas sono sempre una garanzia.

Valutare il tipo di vacanza e il luogo scelto. Dipenderà un po’ da quello che è il proprio itinerario.

Tenere conto delle temperature. Per il mare, potrebbero essere adatte scarpe più leggere. Al contrario, saranno necessarie calzature più pesanti per un clima rigido.

Le Nike Jordan sono adatte alla città?

Le Nike Jordan sono state create per rendere fluidi tutti i tipi di movimento dal lato strettamente sportivo. Tuttavia, questa linea della nota azienda statunitense presenta anche modelli adatti alla città ed in generale al tempo libero.

Infatti, puoi affidarti a queste scarpe in ogni occasione perché sono:

Traspiranti - Permettono al tuo piede di sentirsi “libero” e di “respirare” a dovere.

Morbide - Lasciano una sensazione piacevole mentre sono indossate. In questo modo potrai coccolare e prenderti cura dei tuoi piedi, sempre.

Varie e per tutti i gusti - Potrai scegliere tra diversi colorazioni, forme, cuciture, dettagli e particolari che contraddistinguono e rendono unico ogni modello.

Proprio per queste loro caratteristiche, le Nike Jordan sono adatte a lunghe camminate e raramente danno problemi come vesciche e dolore. Quindi, se hai organizzato la tua vacanza, vai sul sicuro e scegli il modello che preferisci. Scopri subito tutti quelli disponibili sulla pagina dedicata alle Nike Jordan .

Scarpe pratiche e leggere da donna per le vacanze

Per viaggiare ci sono diverse tipi di scarpa tra cui poter scegliere. Come abbiamo anticipato in precedenza per le Nike Jordan, molto dipende dal luogo in cui ci si recherà per la vacanza. In ogni caso, due sono gli aspetti più importanti da tenere ben presente:

la praticità

la comodità

Se poi si incontrano delle temperature abbastanza alte, è da aggiungere il fattore leggerezza.

Se cerchi calzature capaci di unire ognuno di questi aspetti, visita la categoria dedicata ai sandali donna su Escarpe.it . Anche in questo caso la scelta è davvero ampia tra modelli, forme, colori e materiali. Non dimenticare di prenderti cura dei tuoi piedi quando vai in vacanza. È l’unico modo per non incorrere in fastidi e dolori che non lasciano tranquilli per settimane.

Adesso sei quindi pronto a scegliere il tuo modello di scarpa pratico e perfettamente calzabile per goderti il viaggio in totale tranquillità!