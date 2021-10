Fondazione Pistoletto al centro della Moda con due eventi su sostenibilità e circolarità

Dalle 10,30 alle 13 si terrà il convegno “+Etica +Moda”, che ha come obiettivo un’indagine sulla relazione tra etica e moda di fronte ai concetti di sostenibilità e circolarità presenti nella cultura contemporanea.Durante la mattinata parteciperanno grandi nomi del panorama moda italiano, qualiTommaso Ariemma, professore di estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce;Emanuela Mora, professoressa di Sociologia della Comunicazione alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano;Zoe Romano, docente intorno a temi di innovazione sociale, fabbricazione digitale e open design; Rosella Ravagli Sustainability Strategic Advisory Board e Direttrice del Corso Triennale di Alta Formazione in Moda Sostenibile in Accademia UnIdee;Sara Sozzani Maino, vice direttore Vogue Italia e direttore Vogue Talents.Nel ruolo di moderatore, Francesco Monico, professore di Archetipi dell’immaginario e di filosofiadella tecnica in differenti atenei e accademie italiane, direttore dell’Accademia Unidee della Fondazione Pistoletto di Biella.Al convegno è possibile partecipare sia di persona, prenotando il proprio posto via EventBrite, sia online, registrandosi via Zoom.Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30, verrà presentato il progetto “Circular Threads” messo in atto con la collaborazione tra Tondo APS, Fondazione Pistoletto, Associazione Tessile e Salute e Rèn Collective.Si presenteranno i dati raccolti, in circa 300 aziende, riguardanti lo sviluppo dell'economia circolare nell'industria tessile misurando il livello di sostenibilità e circolarità.Tale studio fornisce un panoramica attuale del settore con l’obiettivo di comprendere i gap esistenti e di accelerare la transizione verso l’economia circolare.L’evento è organizzato in partnership con l’Unione Industriale Biellese, e sarà occasione di networking e di crescita con ospiti di rilievo nazionale, come Marco Capellini, Rossella Ravagli e Giusy Cannone.Alcune delle più importanti aziende biellese (Successori Reda, Vitale Barberis Canonico e Fratelli Piacenza) illustreranno i progetti di sostenibilità e circolarità messi in atto nelle loro realtà. Verranno presentati i tre casi studio condotti sulla maglietta Graphi-Tee sviluppata da Wrad, sul filato Supernova ed Ecotec di Marchi & Fildi e sul progetto Circular Fashion Made in Italy di Rifò. In chiusura della giornata è prevista una discussione sulle azioni e le leve che possono sostenere la transizione circolare nel tessile.

È possibile partecipare a questo evento sia di persona che online, per ulteriori informazioni www.tondo.tech/circular-threads.php .

Per entrambi gli eventi i posti in presenza saranno limitati, per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione dell’epidemia Covid-19.