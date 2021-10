Filo 2021, martedì 22 giugno on line lo sviluppo prodotto

Martedì 22 giugno 2021 alle ore 10.30 saranno pubblicate on line sul sito di Filo ( www.filo.it ) le proposte sviluppo prodotto elaborate da Gianni Bologna in vista della 56a edizione di Filo (29 e 30 settembre – MiCo - Milano Convention Centre).

La presentazione delle proposte sviluppo prodotto è uno degli appuntamenti di Filo più attesi e apprezzati dagli espositori e dagli operatori.

Spiega Paolo Monfermoso, general manager di Filo: “La situazione sanitaria nel nostro paese è in netto miglioramento e la possibilità di spostamento è di conseguenza tornata alla quasi-normalità. Ciononostante, abbiamo deciso di mantenere il formato digitale per la presentazione e delle proposte sviluppo prodotto elaborate per la 56a edizione di Filo perché in questo caso il digitale si dimostra un valore aggiunto per la nostra fiera. La formula ci permette di raggiungere in un’unica occasione e in modo semplice, efficace e rapido tutte le persone interessate in Italia e all’estero, dagli espositori agli uffici stile, alla stampa. I dati di partecipazione ai due precedenti appuntamenti digitali di Filo – che abbiamo organizzato in luglio e in dicembre 2020 - mostrano come questo canale ci abbia consentito di dialogare con un pubblico ben più ampio di quello che tradizionalmente seguiva i nostri incontri di Biella, Milano e Prato”.

La 56a edizione di Filo è in programma per il 29 e 30 settembre 2021 al MiCo di Milano.