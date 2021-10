Pray: Perde il controllo dell'auto e finisce contro il Guard Rail

Intorno alle 18.00 di ieri, 18 giugno, a causa di un improvviso malore, un 65enne del posto alla guida della sua Ford Fiesta ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guard-rail.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno poi accompagnato all’ospedale di Ponderano in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mosso che hanno eseguito i rilievi planimetrici e messo in sicurezza il tratto stradale sino al completamento delle operazioni di recupero del veicolo con il carro attrezzi. Anche i Vigili del Fuoco presenti sul posto in supporto alle operazioni di messa in sicurezza.