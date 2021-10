Che fine ha fatto la pazienza dei biellesi? Decine di chiamate nella notte ai Carabinieri per disturbo alla quiete pubblica

Ragazzi che si trovano, giochi per strada, momenti di convivialità, musica dalle finestre hanno innervosito parecchi biellesi che mal tollerano, in questo periodo post coprifuoco, la voglia di tornare alla normalità, seppur, a volte, con qualche innocente eccesso. I Carabinieri sono stati impegnati nella notte passata a rispondere a molteplici chiamate per disturbo della quiete pubblica in diverse zone della nostra provincia non riscontrando casi meritevoli di procedimenti che non sono andati oltre a qualche raccomandazione.