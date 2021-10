Andorno: Contro un muro dopo uscita di strada, spavento per una giovane coppia

Una pattuglia dei Carabinieri ha prestato soccorso, intorno alle 3 di oggi 19 giugno ad Andorno, ad una giovane coppia rimasta coinvolta in un sinistro autonomo. Il ragazzo alla guida di una Ford Fiesta, dopo aver perso il controllo del mezzo, non ha potuto evitare lo schianto contro il muro di una abitazione. Entrambi gli occupanti, non in condizioni critiche, sono stati trasportati in Ospedale per i dovuti controlli mentre i Carabinieri si sono occupati della viabilità del tratto stradale interessato, pericoloso e poco illuminato.