Da Gorla Maggiore la pietra “memoria del cuore” per Nuraghe Chervu

Il Comune di Gorla Maggiore, paese con meno di 5.000 abitanti in provincia di Varese ha aderito all’iniziativa promossa dalla Città di Biella e dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” inviando una pietra di riuso con l’incisione del nome dei ragazzi caduti durante la Grande Guerra.

Una cifra con il numero trentasei; “trentasei volti, trentasei vite che abbiamo il dovere e l'onore di ricordare – afferma Antonella Scolfaro, Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Gorla Maggiore - in quanto “la riconoscenza è la memoria del cuore. Una memoria che iniziative come questa rendono concreta”. Pertanto il sindaco Pietro Zappamiglio, gli assessori, Renato Grazioli, Susy Pozzato e Antonella Scolfaro con la Protezione Civile sono onorati di partecipare a questa iniziativa che vuole essere un invito a non dimenticare mai” Per la realizzazione del manufatto che andrà ad incrementare il lastricato dell’area monumetale di Nuraghe Chervu ha collaborato la Ditta “Marmi D’Aloia” incaricata della consegna della pietra a Biella.