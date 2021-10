"A scuola ero sempre nell'ultima fila. Non mi piaceva andarci" Il racconto della domenica

Quando si raccolgono le vecchie storie, uno dei periodi di vita più raccontati è quello che riguarda la scuola. Alcune volte emergono racconti di serenità e spensieratezza, altri hanno contenuti amari di rassegnazione.

Oggi sono raccolti insieme le memorie di due persone, ma che sono molto simili fra loro.

"CARA, VECCHIA SCUOLA"

"A scuola ero sempre nell'ultima fila. Non mi piaceva andarci.

Suor Silvia mi dava i colpi sulla testa con una bacchetta di bambù perché non studiavo e copiavo la matematica dal compagno davanti a me, ma io a casa non raccontavo mai nulla perché altrimenti prendevo il resto dai miei genitori.

Al mattino la suora non mi chiedeva mai la lezione perché io non studiavo. La chiedeva alla Fernanda perché era la prima della classe.

Al compagno davanti a me, quello che mi lasciava copiare la matematica, portavo le caramelle, anche se però suor Silvia mi beccava sempre.

Purtroppo, passavo le mie giornate quasi sempre dietro la lavagna perché non mi comportavo molto bene con la maestra. Per punizione lei mi dava un sacco di penso.

Invece l’attività col traforo mi piaceva proprio tanto: ricordo di aver fatto la tour Eiffel e il duomo di Milano. Mi piaceva tanto incollare la carta e tagliare con la seghetta.

Nella scuola dove io andavo da bambino erano molto severi.

Quando non si obbediva, non si rispondeva a dovere o non ci si comportava bene, la maestra usava “la santa ragione”. Così la chiamava lei.

Non era una cosa piacevole, anzi.

Era una bacchetta di canna di rattan, una specie di palma rampicante, che era usata soprattutto sulle punte delle dita, ma a volte anche sulle cosce delle gambe.

Era un'usanza abbastanza comune nelle scuole di un tempo. Tanti colpi quanto era l'entità della colpa.

Sulla canna che usava la mia maestra la scritta “santa ragione” era incisa sopra, ecco perché la chiamava così.

Quando succedeva che qualcuno fosse punito, il silenzio regnava gelido sulla classe e i colpi inflitti si sentivano ancora più forti.

Penso che tutti si sentissero spaventati dall'idea di dover un giorno o l'altro finire sotto la verga e il cinismo dell’insegnante.

Solo quelli che pensavano di essere i più bravi, i più belli, i migliori degli altri, osservano i momenti di punizione con uno sguardo indifferente.

Io sono stato un mediocre a scuola fino alla quinta elementare, e la santa ragione ha toccato le mie dita alcune volte.

Ricordo che un giorno la maestra decise che avrebbe bacchettato le mani di una ragazza che andava bene a scuola, ma aveva preso un brutto voto.

Lo so che non si sarebbe dovuto fare, ma quel giorno tutta la classe ha goduto".