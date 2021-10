Ambiente è futuro: "Scarsa partecipazione alla manifestazione, siamo delusi" FOTO

"Abbiamo sperato in una partecipazione maggiore senza fosse necessario usare toni marcati. Così non è stato e sono delusa perché era una manifestazione per difendere la salute e il nostro territorio. Ancora una volta, stanca di ribadirlo.

Sul palco hanno provato a illustrare, per chi ancora non gli è entrato in testa, i danni che un simile folle e foraggiato progetto possa esercitare su tutti noi e sui nostri figli.

Grazie all' onorevole Azzolina, al suo intervento deciso, presente fino al termine della manifestazione, alla presidente del Comitato anti discarica Simonetta Magnone, tenace come sempre, al dottor Piana rappresentante dell' Ordine dei medici che lungamente e chiaramente ha parlato dei sicuri danni alla salute di tutti, ad Alessandro Pizzi, ai soliti Sindaci che si sono schierati con la loro fascia, ai rappresentanti dei consorzi del nostro riso DOP che diventerà dopo l' attuazione di questa follia roba di poco conto, al rappresentante dei giovani salussolesi e non".

Intriso di amarezza è il post di Donatella Lanza apparso sulla pagina facebook di Ambiente è futuro, a commentare l'esito del ritrovo di questa mattina, 19 giugno, davanti al Palazzo della Provincia per dire NO al progetto della discarica di amianto a Salussola.

"Non ringrazio, perché un sindaco è voce del popolo e sa cosa fare e come farlo, il primo cittadino di Salussola Chioda, breve intervento con un piede sul palco e uno no, coinvolta in altri doveri più importanti che non quello di rappresentare una comunità minacciata.

Tornando a casa guardavo i tavolini dei bar pieni di gente che consumava, i mercati, il traffico normale del sabato.

Guardavo e pensavo che informarsi è un dovere e che schierarsi lo è di più. La moltitudine fa la differenza.

Non ringrazio le autorità non presenti, coloro che hanno schivato questa protesta di una legittimità fuori discussione.

Domani sarà tardi, sono avvilita, tanto.

Ognuno sarà responsabile delle scelte non fatte o fatte in un certo modo.