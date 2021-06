Basket: Edilnol Pallacanestro Biella-Kienergia Rieti Gara-4, il prepartita

Archiviata la bella vittoria e importante vittoria di ieri per 72-60, che ha portato la serie playout sul 2-1 in favore dei rossoblu, Edilnol Pallacanestro Biella e Kienergia Rieti tornano in campo domani per Gara-4, con palla a due in programma al Biella Forum alle ore 16.00.

Un match fondamentale per entrambe le squadre: Biella ha la possibilità davanti al proprio pubblico, fondamentale come sempre nello spingere i lanieri al successo, di chiudere la serie e conquistare la salvezza sportiva; Rieti farà di tutto per pareggiare invece i conti e giocarsi il tutto per tutto in un'eventuale Gara-5 in programma mercoledì nel Lazio.

Roster al completo per coach Squarcina, mentre gli ospiti sono ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione.



Ricordiamo per tutti i tifosi la possibilità di acquistare i tagliandi, questo pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso il parcheggio della tribuna gialla. Biglietti a 10,00 euro in tribuna verde, blu e rossa numerata, a 14,00 euro in parterre blu. I pre-abbonati che hanno acquistato il tagliando di Gara-3 devono necessariamente acquistare anche il tagliando per Gara-4 al fine di poter accedere domani al Forum.

Sempre nel pomeriggio di domani, all'ingresso della tribuna blu sarà presente una postazione dello Studio Infermieristico Biellese per effettuare i tamponi rapidi al pubblico entrante, al costo di 30 euro.



Palla a due, come detto, alle ore 16.00, in diretta esclusivamente su LNP PASS, in quanto da regolamento LNP non è possibile trasmettere i match di playoff e playoff sulle televisioni locali.



I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 7 Ursulo D’Almeida, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C) , 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina

Kienergia Rieti: 1 Francesco Stefanelli, 5 Giacomo Sanguinetti, 8 Antonino Sabatino, 13 Quirino De Laurentis, 19 Alessandro Amici, 21 Jeremiah Wilson, 33 Dalton Pepper, 33 Gianni Mancini, 41 Matteo Piccoli, 93, Nikola Nonkovic. Allenatore: Alessandro Rossi.



PAROLA AL COACH

Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) – “Ci presentiamo all'incontro più importante della nostra stagione ancora carichi per la vittoria di ieri, e determinati a voler chiudere la serie davanti al nostro pubblico. Non sarà semplice, affronteremo una squadra che giocherà alla morte per portare la serie nuovamente in parità, e la variabile mentale sarà importante altrettanto quanto quella fisica. Ci vorrà un extra sforzo da parte di tutti, sarebbe fantastico poter dare una gioia ai nostri tifosi, a casa nostra. Spero di vederli numerosi come ieri, per noi è fondamentale sentire la loro presenza sugli spalti”.