Per un mondo libero dalla sclerosi multipla, ecco i vincitori

Di seguito l’elenco dei biglietti estratti: 1° Soggiorno di 2 notti con volo e hotel per 2 persone in una capitale europea – Uvet Retail srl Agenzia N. 6.476; 2° Monopattino Elettrico Ducati Pro 1 Plus N. 5.489; 3°Orologio Tissot – Stefano Pivano N. 7.382; 4° Maglia – Santa Barbara N. 5.721; 5° Girocollo fatto a mano – Gioielli Artigianali Artiglia N. 208; 6° Macchina del caffè - Sellmat N. 21.707; 7° Cesto prodotti di bellezza – Fitohouse Bioprofumeria N. 23.891; 8° Servizio gomme o acquisto di € 100 - Di Leo Franco Pneumatici N. 19.683; 9° Trapunta matrimoniale - Cà Brio N. 3.275; 10° Sciarpa lana – Lanificio E. Zegna N. 19.549; 11° Sciarpa lana – Lanificio E. Zegna N. 8.495; 12° Sciarpa lana – Lanificio E. Zegna N. 15.961; 13° Cesto gastronomico – Gastronomia Mosca N. 24.696; 14° Trolley N. 25.211; 15° Trolley N. 23.377; 16° Trolley N. 5.233; 17° Trolley N. 19.533; 18° Trolley N. 1.332; 19° Trolley N. 12.503; 20° Trolley N. 9.757; 21° Ferro da stiro Easyou N. 168; 22° Set Caraffa + 6 bicchieri d’acqua Fratelli Guizzini N. 413; 23° Set Caraffa + 6 bicchieri d’acqua Fratelli Guizzini N. 14.532; 24° Cesto prodotti di bellezza – Fitohouse Bioprofumeria N. 21.448; 25° Cesto prodotti di bellezza – Fitohouse Bioprofumeria N. 10.455; 26° Bignole e crema da 1k e ½ – Pasticceria Maniscalco N. 11.623; 27° Bignole e crema da 1k e ½ – Pasticceria Maniscalco N. 26.371; 28° Borsa “O bag”porta cibo Guzzini N. 9.132; 29° Borsa “O bag”porta cibo Guzzini N. 16.717; 30° Borsa “O bag”porta cibo Guzzini N. 4.495; 31° Salva divano Sogni reali N. 10.747; 32° Bilancia da cucina Guzzini N. 3.822; 33° Spremi agrumi Livoo N. 5.630; 34° Macchina Popcorn Zerone N. 24.398; 35° Cassetta con 2 bottiglie di vino Domìni Veneti – Quatela N. 4.307; 36° Set spugne Caleffi N. 20.567; 37° Acquisto abbigliamento per bimbi – Buratti N. 16.159; 38° Acquisto abbigliamento per bimbi – Buratti N. 4.029; 39° Bilancia Mesko N. 5.445; 40° Pentola Berlinger Haus N. 23.316; 41° Centrifuga spin snips N. 5.052; 42° Bilancia diagnostica – Parafarmacia “I Giardini” N. 29.861; 43° Bilancia diagnostica – Parafarmacia “I Giardini” N. 6.926; 44° Acquisto o consumazione – Macelleria e Cucina Aiazzone N. 27.929; 45° Tavolino d’appoggio con cestino Maison et Style N. 20.885; 46° Spremi agrumi Dcg N. 29.149; 47° 1 Canestrello da 500 gr + 1 Pandoropa Ferrua N. 22.789; 48° Set 3 tazze Carpisa N. 16.785; 49° Set asciugamani (treccia) alsazia – Cà Brio N. 17.639; 50° Guanti Datch Genuine N. 2.041; 51° Guanti Datch Genuine N. 23.137; 52° Telo mare leftover Jacquard cm 90x165 – Cà Brio N. 26.695; 53° Fornetto per ciambelle Il Golosetto Brandani N. 11.227; 54° Set asciugamani (treccia) ortisei – Cà Brio N. 15.440; 55° Porta torta Snip N. 10.567; 56° Lampada led table warm white 3000k Nedis N. 28.201; 57° Libri – Tipografia Botalla N. 24.597; 58° Libri – Tipografia Botalla N. 10.054; 59° Libri – Tipografia Botalla N. 5.418; 60° Libri – Tipografia Botalla N. 21237; 61° Libri – Tipografia Botalla N. 26265; 62° Libri – Tipografia Botalla N. 1.021; 63° Asciugamani N. 10.557; 64° Set 2 tovagliette all’americana – Cà Brio N. 10.379; 65° Set 2 tovagliette all’americana – Cà Brio N. 11.509; 66° Set 6 calici N. 21.897; 67° Set 6 bicchieri N. 23.406; 68° Contenitore porta cibo Gourmet N. 29.834; 69° Poof Belgo Concept N. 1.604; 70° Poof Belgo Concept N. 16.974; 71° Lampada emozionale Rgb N. 22.776; 72° Lampada emozionale Rgb N. 25.045; 73° Orologio Sport Watch N. 2.217; 74° Ciotola per miscelare con coperchio Masterchef N. 10.551.

L'estrazione della lotteria "per un mondo libero dalla sclerosi multipla" è avvenuta sabato 29/05/2021 alle 15 presso l'AISM di Biella; i premi si possono ritirare fino al giorno 27/08/2021 presso la sede dell'AISM in Via Piave 11/C a Biella negli orari di apertura sede: lunedì-venerdì: 9-13; per la consultazione dei biglietti estratti si può anche visionare il sito www.aism.it/biella nella sezione "manifestazioni".

AISM BIELLA ringrazia: di Biella: Uvet Retail Srl Agenzia Piazza Adua, Gioielli Artigianali Artiglia Via Italia 41, Stefano Pivano Via Italia n°14, Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 26, Santa Barbara Via Torino 15, Cà Brio Piazza I Maggio 11, Gastronomia Mosca Via San Filippo 16, Fitohouse Bioprofumeria Via Domenico Modugno 3/B, Buratti Via Duomo 3, Parafarmacia “I Giardini” Piazza Carlo Casalegno 8/A , Macelleria e Cucina Aiazzone Via Bertodano 7, Ferrua Via Italia 43, di Valdilana: Lanificio E. Zegna , Pasticceria Maniscalco-Rainero Campore, di Gaglianico: Sellmat Via Cavour 78, Quatela Via Cavour 82, Tipografia Botalla Via Fratelli Cairoli 140

SI RICORDA CHE SI POSSONO RITIRARE FINO AL GIORNO 27/08/2021