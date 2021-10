Montagna Biellese protagonista su Sky Sport

Nella giornata di giovedì 17 giugno una troupe di Sky Sport era in Valle Oropa, munita di fotocamera e drone, per riprendere il gruppo Montagna Biellese sul percorso della Ferrata Scuola e per filmare la calata nel vuoto dal Tetto del Lago ed alcuni monotiri all'omonima Falesia del Tetto del Lago.

"La Ferrata Scuola è un itinerario – si legge sul sito internet di Montagna Biellese – che si presta meglio ad effettuare riprese, essendo in un luogo vicino alle Funivie di Oropa. La troupe ha effettuato riprese spettacolari, e le puntate saranno in onda su Sky Sport e su Cielo tra fine giugno e tutto il mese di luglio: non abbiamo ancora altri dettagli ma non appena sapremo di più, vi informeremo”.

Per Montagna Biellese un un'esperienza semplice e, allo stesso tempo, emozionante: "Ringraziamo l'Assessore Barbara Greggio e l'ATL di Biella – si legge ancora sul sito - per averci coinvolti a sorpresa in questa iniziativa, dandoci la possibilità di dare il nostro contributo gratuito al fine di promuovere al meglio il nostro territorio montano con le sue peculiarità sportive come l'arrampicata e le vie ferrate”.