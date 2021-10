Scomparso Antonio Forni, ex presidente Pallacanestro Biella

Era famoso sul parquet per via delle sue giacche multicolor con cui affrontava le dirette della serie A ed è stato, anche per Biella, in anni non troppo lontani Presidente di una società che navigava nell’elite del basket italiano. Dopo Biella Torino con cui ha portato a casa un trofeo prestigioso come la Coppa Italia di Serie A1, poi le ben note vicissitudini che hanno portato al fallimento della società di Torino lo hanno regalato ai margini del basket. Questa notte è scomparso nella sua villa a Caluso, proprio alla vigilia di due partite importanti delle società di cui è stato Presidente. Torino che si gioca un posto in A1 contro Tortona e Biella che contro Rieti cerca la permanenza nella seconda serie