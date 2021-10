Pichetto: Biella beneficerà dei fondi stanziati dall'emendamento approvato nel DL Fondone

"Grazie all'intervento e l'impegno di Forza Italia in Senato anche il comune di Biella potra' beneficiare di fondi stanziati dall’emendamento approvato che prevede risorse pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni per il 2022 e 90 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

È un risultato importante: i fondi saranno infatti destinati per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale".

Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, commentando l’approvazione del disegno di legge Fondone sul Pnrr, a favore dei comuni tra 50 e 250 mila abitanti e i capoluoghi di provincia con meno di 50 mila abitanti, approvato oggi in Senato.