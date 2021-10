Mise, Pichetto: “Al via gruppo di esperti su politiche industriali”

Le politiche per l’innovazione; le condizioni per favorire gli investimenti nazionali ed esteri; le politiche energetiche ed ambientali; formazione, infrastrutture, ricerca e trasferimento tecnologico. Sono stati i punti affrontati dal gruppo di esperti che si è insediato al Mise e che sarà impegnato nell'elaborazione di proposte per una nuova strategia sulle politiche industriali. Al tavolo, che è stato convocato dal viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, erano presenti i rappresentanti del mondo imprenditoriale e universitario.

"Oggi più che mai è necessario concentrare le nostre energie sulla priorità più prioritaria di questo momento e cioè la competitività del sistema produttivo italiano", ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. "La politica industriale è essenziale per le scelte strategiche del nostro Paese : lo dobbiamo alle nostre imprese, soprattutto quelle micro, piccole e medie, che rappresentano l'asse portante del sistema economico".

Più in particolare, la finalità del gruppo di lavoro è quella di supportare il Mise nell'individuare gli strumenti di incentivazione da proporre per lo sviluppo di una strategia ad hoc, attraverso una mappatura e l'utilizzo di quelli esistenti, mediante una loro eventuale modifica, ampliamento o rifinanziamento, fino alla valutazione per l'introduzione di nuovi strumenti di incentivazione. Il tavolo, che rappresenta un primo passo per una collaborazione e un confronto continuo, è pertanto aperto ai contributi di tutti i soggetti a vario titolo impegnati nel settore.