Un cammino verso la 5a centenaria incoronazione della madonna di Oropa

Gli Amici del Pellegrinaggio Macerata-Loreto, dispiaciuti di non aver potuto realizzare in presenza il 42° pellegrinaggio notturno dell’anno scorso in territorio marchigiano, con forte desiderio di rimettersi in cammino hanno deciso di proporre il pellegrinaggio notturno Biella-Graglia-Oropa.

Sarà di preparazione alla 5a centenaria incoronazione della Madonna di Oropa, da sempre al fianco della popolazione biellese, portando la preghiera che possa cessare la pandemia e che avvenga una celere ripresa del lavoro e dell’economia.

L’evento è organizzato per venerdì 2 luglio, si prevede il ritrovo in Piazza Duomo a Biella alle 21,30 e partenza alle 22. L’arrivo previsto è alle ore 8, per la Santa Messa alla Basilica Antica di Oropa.

L’itinerario prevede la percorrenza di 31 km in circa 9 ore, partendo da Biella passerà ad Occhieppo Superiore, Santuario di Graglia, Bossola, Tracciolino, con arrivo ad Oropa.

Per le adesioni, entro il 20 giugno, scrivere a pellegrinaggio.oropa@gmail.com o contattare i numeri 348 261 7158, 338 507 3269, 335 340 329.

L’intero programma si svolgerà nel completo rispetto delle normative Covid-19.