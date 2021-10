Sabato via ad (E)state a Oropa 2021

Sabato 19 giugno apre i battenti (E)state a Oropa 2021

Progetto di animazione naturalistica e culturale promosso ed organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV, con la collaborazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, Fondazione Funivie e il sostegno della Città di Biella - Assessorato alla Cultura.

Il Programma di (E)state a Oropa punta a fornire al pubblico, biellese e non, un servizio di visita guidata (gratuita, con accompagnatori turistici e naturalistici abilitati) che possa soddisfare le principali curiosità sul territorio di cui sono ospiti, dando loro la possibilità di viverlo direttamente.

Il complesso del Santuario di Oropa, il Sacro Monte Patrimonio dell’Umanità UNESCO ed il Cimitero monumentale offrono un patrimonio unico da scoprire. La visita alla Basilica Superiore dà invece l'opportunità unica di visitarne la cupola, alla scoperta della storia della «Chiesa Nuova» da una prospettiva inconsueta. La Riserva Regionale del Sacro Monte di Oropa si estende per circa 1540 ettari localizzati nella media ed alta valle.

Luogo ideale per un turismo naturalistico attivo in un'ottica di sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed economica, la Conca offre numerose possibilità di attività outdoor. Il programma prevede escursioni tematiche gratuite, per conoscere storia, natura e tradizione dell’Area protetta. Durante le escursioni si effettuano osservazioni botaniche, si scoprono alcuni aspetti della geologia della Riserva, della vita degli animali che la abitano e del passato dell'uomo.

Segnaliamo anche un nuovo appuntamento de «I Viaggi incredibili di Angelo Alberta» sul Monte Mucrone...

PROGRAMMA



Visite guidate gratuite con Guide abilitate

Basilica Superiore con salita alla cupola. La guida condurrà i visitatori nel cuore della storia della Basilica Superiore, che è la storia di progetti grandiosi, di architetti, ma soprattutto di persone. Si salirà sulla maestosa cupola che si innalza da terra per oltre 80 m, affacciandosi dalla terrazza interna, punto di vista privilegiato sulle opere d'arte della Basilica, tra cui il moderno ciborio di Giò Ponti, giungendo sino alla terrazza esterna, con un panorama straordinario. Ritrovo presso la Basilica Superiore alle ore 15:00 (Negozio articoli ricordo). Date: Sabato 26 giugno, Sabato 17 luglio, Sabato 7 agosto, Sabato 11 settembre

Sacro Monte. A ponente del complesso monumentale del Santuario é situato il Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e Riserva Speciale della Regione Piemonte. L'intervento di diverse comunità del Biellese fu determinante per la realizzazione, fra il 1600 e il 1700, delle 12 cappelle dedicate alla vita della Madonna e popolate di statue in terracotta policroma: un grande teatro naturale dove si sviluppa un percorso di fede tra architettura, pittura e scultura. Ritrovo presso i Cancelli del Santuario di Oropa alle ore 15:00 (Chalet Informazioni turistiche) Date: Sabato 3 luglio, Sabato 24 luglio, Sabato 14 agosto, Sabato 28 agosto

Visita al Cimitero monumentale Interessante per i suoi molteplici aspetti scultorei, naturalistici e affettivi, il cimitero porta con sé la testimonianza dell'architettura funeraria locale. Alle sue spalle quello che viene definito il "cimitero bosco": il luogo particolare e suggestivo che accoglie le tombe delle più facoltose famiglie biellesi, tra le quali emerge l'edicola piramidale dove fu inumato lo statista Quintino Sella (1827-1884). Ritrovo presso i Cancelli del Santuario di Oropa alle ore 15:00 (Chalet Informazioni turistiche) Date: Sabato 10 luglio

Dal 20/06 al 12/09 (escluso 29/08), tutte le domeniche alle ore 11:00 e alle 15:00, visita guidata al Santuario, Museo dei Tesori ed Appartamenti Reali dei Savoia (Queste attività prevedono dei costi individuali)

Escursioni gratuite con Accompagnatore naturalistico

Gratuite e libere a tutti, ma con prenotazione obbligatoria (max 15 partecipanti, consultare il sito www.gboropa.it) con percorsi spesso panoramici e rivolte a camminatori medi. Durante le escursioni si effettuano osservazioni botaniche, si scoprono alcuni aspetti della geologia della Riserva, della vita degli animali e del passato dell’uomo.

Sabato 19 giugno - Escursione al Lago delle Bose e Giro della Conca Itinerario classico che sale il dosso del Pian di Gè, frequentato pascolo di Oropa, e raggiunge il piccolo e nascosto lago delle Bose, per poi scendere sul versante opposto della Conca. ore 9:00 - Ritrovo presso pensilina Piazzale Funivie di Oropa. Grado di difficoltà: E Dislivello: 350 m circa

Sabato 31 luglio - Il Geosito del Monte Mucrone e le fioriture in alta quota Situato presso la Stazione superiore delle Funivie di Oropa, il Geosito del Monte Mucrone consiste in un’esposizione scientifica che illustra la genesi geomorfologica della vallata. ore 10:00 - Ritrovo presso pensilina Piazzale Funivie di Oropa. Grado di difficoltà: E Dislivello: 100 m circa (Costo viaggio A/R in Funivia a carico dei partecipanti)

Sabato 21 agosto - Il buco nella montagna, escursione alla Galleria Rosazza Piacevole e appagante escursione su mulattiera fino alla Galleria Rosazza. Dopo averla attraversata al buio, illuminati solo dalla luce che filtra dalle due entrate, si scopre il paesaggio della valle del Cervo. ore 9:00 - Ritrovo presso pensilina Piazzale Funivie di Oropa. Grado di difficoltà: E Dislivello: 300 m circa Sabato 4 settembre - Escursione sul Sentiero dei Faggi Escursione breve per famiglie che vogliono avvicinarsi all’ambiente di montagna. ore 10:00 - Ritrovo presso pensilina Piazzale Funivie di Oropa. Grado di difficoltà: T/E Dislivello: 190 m circa

Tutte le domeniche e festivi alle ore 15:00, visita guidata al Giardino Botanico (Questa attività prevede dei costi individuali)

«Viaggio incredibile sul Monte Mucrone», con Angelo Alberta - Domenica 8 agosto - Angelo Alberta (l'esploratore più preparato e curioso del mondo…) torna nel Biellese per accompagnare il pubblico attraverso le incredibili meraviglie della natura ed affronta nuovamente il Monte Mucrone. Nel breve percorso che si snoda dall'arrivo delle Funivie Oropa sino al Lago del Mucrone, il nostro formidabile ed indomitissimo divulg-attore ci racconterà la montagna e le sue curiosità in maniera divertente e interessante, con aneddoti al limite dell'incredibile!

Passeggiata naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari (Autore, regista e attore di Viaggi Teatrali) con il supporto di Clorofilla Soc. Coop. La passeggiata, teatralizzata e interattiva, è adatta a tutte le età, non richiede preparazione fisica e avrà una durata di circa 1/h 30' ore 15:00 - Ritrovo Stazione superiore Funivie di Oropa Attività gratuita e libera a tutti, ma con prenotazione obbligatoria (consultare il sito www.gboropa.it) e costo del viaggio A/R in Funivia a carico dei partecipanti.

Informazioni:



Santuario di Oropa (per la parte culturale) Tel. 015.25551200 (interno 3) info@santuariodioropa.it

Giardino Botanico di Oropa (per la parte naturalistica) Tel. 015.2523058 info@gboropa.it