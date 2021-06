Oasi Zegna: 10 attività da fare all'aria aperta per assorbire energia dalla natura

E’ facile sentirsi parte della natura tra i boschi densi e i panorami sulle cime alpine dell’Oasi Zegna, destinazione ideale per un weekend o per una vacanza all’aria aperta.



Stare all’aperto è il mantra dell’estate 2021, in cui si torna finalmente a respirare, anche in senso metaforico. Noi siamo pronti ad accogliervi con la formula della libertà nella natura, inno al benessere fisico e mentale.

Ecco allora dieci attività da fare all’aria aperta, intercalandole con merende e degustazioni tipiche in locande, agriturismi e chalet (qui l’elenco delle strutture del nostro territorio) dove potrete anche soggiornare. Sempre che non preferiate la formula della vacanza in camper: in questo caso l’area sosta del piazzale 2 di Bielmonte, lungo la strada Panoramica Zegna, offre servizi e panorami che vi faranno sentire tranquilli e appagati.





TREKKING - La passeggiata - o il trekking, per chi ama condire l’escursione con qualche dislivello - mette in comunione corpo e spirito. All’Oasi Zegna ci sono decine di itinerari naturalistici, molti sono adatti anche ai bambini, segnalati e attrezzati con pannelli didattici e con tavole di orientamento. Tutti partono dalla Panoramica Zegna, alcuni salgono verso gli alpeggi e raggiungono la solitaria Alta Valsessera, altri scendono verso i paesi della Valle di Mosso e della Valle Cervo conducendo i visitatori alla scoperta dei tre principali scenari che compongono l’identità dell’Oasi Zegna: la via dei rododendri, delle bocchette e della sienite. A questo link