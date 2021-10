Gli eventi del week end 19-20 giugno: Mostre, enogastronomia, outdoor e sport

MOSTRE:



Installazioni di Roland Sabatier e Anne-Catherin Caron

Fino al 30/09/2021

Sordevolo, Villa Cernigliaro

Fondazione Pistoletto riapre

Biella, Cittadellarte, via Serralunga 27

Mostra: Cronache dal bosco

Fino al 31/10/2021

Valdilana, Trivero, Centro Zegna

Mostra: Lana. Le trasformazioni di un'industria e l'Associazione Laniera Italiana

Fino al 1/11/2021

Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10

Mostra: Ricucire il futuro

Fino al 12/9/2021

Biella, Spazio Cultura Fondazione CRBiella, via Garibaldi 14

Mostra: Coco + Marilyn. Biella al centro del MI-TO

Fino al 12/9/2021

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa

Mostra: 2 giugno 1946... e fu Repubblica!

Fino al 26/9/2021

Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5

Mostre a Villa Era: Matthew Lutz-Kinoy: Grand Entrance e Rebel Archives

Fino al 17/7/2021

Vigliano Biellese, Villa Era

Mostra: La natura che non c'era

Fino al 23/7/2021

Tollegno, Tollegno 1900, Sala Luce, via Antonio Gramsci 11

Mostra: Electric Hexagons

Fino al 27/6/2021

BIella, Macist, via Costa di Riva 9

Mostra: Arte Virtuale Experience

Fino al 5/12/2021

Biella, Museo del Territorio Biellese

Mostra di Fiber Art “Per Filo & Per Segno”

Fino al 10/10/2021

Pray, Fabbrica della ruota, regione Vallefredda 1

Mostra: Skies and stairs

Fino al 2/7/2021

Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni

Mostra: Il nostro Sarv

Fino al 30/9/2021

Sagliano Micca, locali del Comune

ARTE E CULTURA:

Pollicini Verdi e visite guidate al Giardino Botanico di Oropa

Oropa, Giardino Botanico

Laboratori gratuiti giardinaggio e lingue 2021

Fino al 3/7/2021

Graglia, Casolare dei Campra, via del Canale 3

Biella Estate 2021: Estate con la Palazzina

Fino al 22/7/2021

Biella, Biblioteca Ragazzi "Rosalia Aglietta Anderi"

Vivigliano 2021: 30 giorni per (ri)vivere Vigliano

Fino al 20/6/2021

Vigliano Biellese, piazza Martiri Partigiani

Dreamzone: la forza di realizzare un sogno

18/6/2021

Biella, Giardini Zumaglini

Visite guidate: Quattro passi nella storia... della Resistenza!

Fino al 25/9/2021

Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5

II Edizione di Umami - Al tramontar del sole: Il papiro maledetto

19/6/2021

Sordevolo, Villa Cernigliaro

Il concerto nel bosco di Emiliano Toso

19/6/2021

Valdilana, Trivero, Cascina Caruccia

Alla scoperta dell'ex priorato cluniacense SS. Pietro e Paolo

20/6/2021

Castelletto Cervo, Monastero Cluniacense

Progetto Digital Agility: Visita con guida naturalistica alla Riserva Naturale della Bessa

20/6/2021

Zubiena, Vermogno

Suoni in Movimento edizione 2021: "Progetto giovani - Nuovi percorsi sonori"

20/6/2021

Verrone, Castello Vialardi

Biella Estate 2021: Tra Dante e Fra Dolcino – Biella per Dante

20/6/22021

Biella, Museo del Territorio Biellese

Accademia Perosi: la stagione estiva

20/6/2021

Biella Piazzo, Accademia Perosi, corso del Piazzo 24

Passeggiata con l'autore

20/6/2021

Miagliano, Lanificio Botto

Progetto Attaccafili: LIS: Visite guidate nella Lingua dei Segni Italiana

20/6/2021

Rosazza e Campiglia Cervo

Visite guidate al Santuario

Fino al 12/9/2021

Oropa

OUTDOOR E SPORT:

10° Rally Lana Storico

Biella

1^ Trivero Bielmonte

19/6/2021

Valdilana, Trivero

Laboratori di Oasi Zegna Outer EduCampus

19/6/2021

Trivero, località Cascina Caruccia

Benessere & Benstare

19/6/2021

Miagliano, Lanificio Botto

Escursioni gratuite con accompagnatore naturalistico: Escursione al Lago delle Bose e Giro della Conca

19/6/2021

Oropa

Scuola senza pareti: Albero del pane

19/6/2021

Sordevolo

Progetto Attaccafili: Walk

20/6/2021

Netro, parcheggio Officine

Progetto Attaccafili: Bike

20/6/2021

Netro

Tra Castello e Monastero: da Buronzo a Castelletto

20/6/2021

Castelletto Cervo

CINEMA:

Film: Minari

Film: Oldboy

Candelo, Cinema Verdi, via Marco Pozzo 2

Film: Il cattivo poeta

19-20/6/2021

Valdilana, Ponzone, Cinema Giletti

Film: Monster Hunter:

18-19/6/2021 ore 21

20/6/2021 ore 17.30

Film: Spiral, l’eredita di Saw:

18-19/6/2021 ore 21

20/6/2021 ore 17.30 e 21

Film: Spirit il ribelle

18-19/2021 ore 21

20/6/2021 ore 17.30 e 21

Film: The Conjuring

20/6/2021 ore 21

Biella, Cinema Mazzini, via Mazzini 20