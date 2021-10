Dream Zone-La forza di realizzare un sogno, a Biella la Giornata Mondiale del Rifugiato

Da questo tempo di pandemia possiamo uscirne in due modi: migliori o peggiori di prima. Ciò che è certo, è che ne usciremo cambiati. Migliori, se riusciremo a vivere, pensare e comportarci all’interno di un unico mondo, in cui condividere, relazionarsi e aiutarsi.Peggiori, se invece ci chiuderemo ancora di più in noi stessi, limitandoci a un egoismo senza orizzonti, che ci rende cupi, individualisti e diffidenti.

In quest’ottica, anche quest’anno cogliamo l’occasione del 20 giugno, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per fermarci (siamo ormai allenati) e dedicare un po' della nostra attenzione e del nostro tempo agli oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo che, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza altrove, per realizzare un sogno.

Per celebrare la loro forza e la loro speranza, le Associazioni del Tavolo Migranti di Biella vi invitano a due appuntamenti:

- venerdì 18 giugno: DREAM ZONE, evento che avrà luogo presso i Giardini Zumaglini della città dalle ore 18. Condivideremo con voi proposte e alternative ai ‘sentieri dellamorte’ e promuoveremo una buona informazione, con dati, testimonianze e storie vere!

- mercoledì 23 giugno presso il Cinema Verdi di Candelo, presenteremo il libro fotografico di Max Hirzel, Corpi Migranti, e assisteremo alla proiezione delle videointerviste DREAM ZONE a cura di Marco Di Castri e Chiara Marcandino.