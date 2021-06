Cammino tra storia e fede, da Buronzo a Castelletto Cervo

Riprendono gli appuntamenti del “Cammino Eusebiano” e degli “Amici del Monastero di Castelletto Cervo”, che in forte sinergia propongono l’appuntamento per domenica 20 giugno.

Alle 10 la possibilità di una visita guidata al Castello Consortile di Buronzo (Ingresso €5,00, gratuito per under 15), la partenza per la Camminata Buronzo - Castelletto è prevista per le 10,30.

Dopo il pranzo al sacco il Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo alle 15 ospiterà l’incontro divulgativo “Mezz’ora con” Prof. Garbiele Ardizio della Società Storica Vercellese.

L’intervento del professore è intitolato “Archeologia a Castelletto Cervo: la riscoperta del Monastero”. Racconterà, infatti, dei lavori effettuati dal 2006 al 2014 presso il Monastero con il dipartimento degli studi umanistici dell’università del Piemonte orientale, che hanno messo in rilievo il vecchio chiostro medioevale .

Ad accompagnare il racconto, verrà proiettato il video inedito che documenta gli scavi e i ritrovamenti archeologici e storici “Castelletto 2009: gli scavi alla riscoperta del Monastero”.

A seguire visite guidate gratuite del Monastero, con turni alle 16 e alle 17.

È richiesta la prenotazione al numero 347 472 8295 o via email monastero.castelletto@gmail.com.

L’evento è a numero chiuso, 50 persone e l’intero programma si svolgerà nel completo rispetto delle normative Covid-19.