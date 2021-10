Barbero conquista Biella, piazza Duomo gremita a lezione di Dante FOTO

Esordio col botto per il teatro all’aperto di Piazza Duomo. Tanti i biellesi che hanno sfidato la calura estiva per ascoltare la presentazione di Dante, l’ultimo saggio dello storico e noto divulgatore televisivo Alessandro Barbero: a dialogare con lui, sul palco, Enrico Martinelli, docente di italiano e latino del Liceo Scientifico Amedeo Avogadro, nonché presidente di Biella per Dante, rassegna di eventi culturali realizzati in collaborazione con Biblioteche Città di Biella, Fuoriluogo e Contato del Canavese.

Numerose le questioni poste all’insigne studioso, tra aneddoti, curiosità e citazioni da applausi. “Dante è un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo – spiega Barbero – Ho studiato l’uomo, ne ho ricostruito la vita ed è stato emozionante”. Alla domanda su quale canto sia il preferito, Barbero è rapido nella risposta: “Non faccio preferenze, sicuramente tutti trovano più appassionante l’Inferno, insieme al Purgatorio, con la descrizione di personaggi memorabili. Ma anche il Paradiso ha il suo fascino”.

Struggente, in apertura, le breve performance musicale della violinista biellese Anais Drago che ha composto il brano ''Mentre che 'l vento, come fa, ci tace'' in omaggio alla storia di Paolo e Francesca, magnificamente descritta nel V canto dell'Inferno. Al termine dell’evento, il sindaco di Biella Claudio Corradino ha commentato sui social: “Questa è la Biella che ci piace! 800 persone in piazza Duomo per un grande momento dedicato al calendario di Biella per Dante alla presenza dello storico Alessandro Barbero! Dopo mesi difficili, una città viva e ospitale! Come l’abbiamo sempre sognata e immaginata”.