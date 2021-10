Dal nord ovest: Sindacalista ucciso da un camion durante manifestazione

È stato investito e ucciso da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate mentre manifestava insieme ai lavoratori della logistica. L'uomo, un 37enne di origini marocchine, era un rappresentante dei Cobas. Sul posto è intervenuto il 118, ma non ha potuto salvarlo."Ucciso da un camion il nostro Coordinatore dei SiCobas Novara Adil durante lo sciopero nazionale in corso", ha comunicato il "Si Cobas lavoratori autorganizzati"

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'autista del camion abbia travolto l'uomo durante una manovra per poi fuggire. È stato fermato in autostrada dai carabinieri. L'autista avrebbe forzato il blocco dei manifestanti trascinando il corpo del sindacalista per alcuni metri. Il conducente del mezzo pesante è stato successivamente fermato in autostrada dai carabinieri.