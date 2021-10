Furbetti del reddito di cittadinanza: Un italiano e un nigeriano denunciati

I Carabinieri di Cavaglià, in collaborazione con il personale del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella, in seguito ad approfonditi controlli finalizzati a far emergere casi di indebito conseguimento del reddito di cittadinanza, hanno denunciato due uomini che hanno dichiarato il falso sui requisiti richiesti per ottenere il sostegno economico.

Si tratta di un italiano con numerosi precedenti per gravi reati e un nigeriano che non risulta essere residente in Italia da almeno 10 anni. I due, attualmente in stato di libertà, dovranno rispondere di indebita percezione del reddito di cittadinanza, con conseguente privazione anche del beneficio.

Proseguiranno nei prossimi mesi controlli serrati sul territorio provinciale biellese per intercettare e perseguire casi analoghi