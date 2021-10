Biella: Per un soffio evita di precipitare nel canale dopo lo scontro

E' rimasta in bilico sul muro di contenimento del canale di scolo, in via Ivrea, una delle due auto coinvolta nello scontro di poco fa, alle 9.30 circa di oggi 18 giugno, fortunatamente interrompendo la marcia senza ulteriori conseguenze.

Immediatamente giunti sul posto i soccorritori del 118, hanno condotto l'autista, un uomo del '47, all'Ospedale in codice giallo per accertamenti, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e la Polizia Locale di effettuare i rilievi di rito per stabilire responsabilità del sinistro.