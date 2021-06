Biella: Incidente in viale Macallè

Foto Fighera per newsbiella.it

Probabilmente una mancata precedenza ha causato il sinistro avvenuto poco dopo le 14 di oggi, 18 giugno, in via Macallè. Sul posto, in soccorso delle persone coinvolte, i sanitari del 118 che hanno provveduto a dare le prime cure sul posto. Nulla di grave solo tanto spavento senza ulteriori conseguenze

La Polizia Locale si è occupata dei rilievi, che al momento, alle 14.50, sono ancora in corso, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della scena dell'incidente