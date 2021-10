Vigliano, Legambiente al Sindaco: "Impedisca abbattimento del cedro di via Garibaldi"

Legambiente, a conoscenza dell'intenzione di abbattere un Cedro deodara sito in via Garibaldi, sollecito con una lettera l'intervento del primo Cittadino:

"Egr. Sig.r Sindaco, Le segnalo che l’assemblea dei condomini del condominio Garibaldi è intenzionata ad abbattere il Cedro deodara presente nel cortile interno nonostante il richiamo a rispettare le disposizioni di PRGC e il divieto di abbattimento fatto presente da questa spett.le Amministrazione Comunale. Nell’ultima riunione i condomini hanno infatti approvato i preventivi economici richiesti per provvedere all’abbattimento. Ovvero i condomini intendono la sanzione che deriverebbe a seguito dell’abbattimento non autorizzato del Cedro (stimata nel range ricompreso tra 25 e 500 euro, con eventuale misura di riduzione) quale semplice onere finanziario in più da affrontare, una mera questioni di soldi, senza minimamente considerare la natura dell’infrazione, la mancata tutela del verde, così come è disciplinata dal PRCG di Vigliano Biellese.

Tale atteggiamento è certamente riprovevole sotto il profilo ambientale e manifesta la deliberata intenzione di non rispettare le norme di PRGC: è dunque da stigmatizzare. Occorre valutare anche un problema di ordine deontologico. Ad avviso di questa associazione il fatto che un amministratore di condominio possa ritenere corretto portare in votazione un provvedimento contro le disposizioni urbanistiche è paradossale. Qualsiasi professionista e consulente ha il dovere di sconsigliare e mettere a verbale il proprio negativo parere tecnico quando la decisione assunta dai condomini è in contrasto alle norme vigenti.

La invito pertanto, confidando sulla sua disponibilità, a fare gentilmente presente all’amministratore di condominio ed ai condomini la gravità, non solo ambientale, di un eventuale abbattimento del Cedro deodara in difformità alle norme urbanistiche di PRGC. Credo che occorra prevenire la possibilità che situazioni come quella descritta - l’agire contro la norma - possano concretizzarsi quale “esempio negativo” a cui possono ispirarsi altri cittadini. Il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve fondarsi sul rispetto delle disposizioni e dei ruoli".