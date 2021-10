Edilnol Pallacanesto Biella-Kienergia Rieti Gara-3, il prepartita

Un match molto importante sia dal punto di vista sportivo, con le due squadre pronte a darsi battaglia per vincere la serie e conquistare la salvezza sul campo, che emozionale, per il ritorno degli spettatori sulle tribune del Forum dopo oltre sedici mesi. Una grande iniezione di fiducia non solo per i rossoblu, ma anche per tutto il movimento cestistico nazionale. Una ritrovata "quasi normalità" che non può che far contenti tutti gli amanti della palla a spicchi.

Saranno quasi 500 i tifosi presenti al palazzetto, con la possibilità per gli ultimi ritardatari di acquistare i tagliandi domani mattina dalle 10.00 alle 12.00 presso il parcheggio della tribuna gialla. Per tutti, come sempre, obbligo di presentare certificazione vaccinale, guarigione da covid o tampone negativo.

Ricordiamo a tal proposito che all'ingresso della tribuna blu sarà presente una postazione dello Studio Infermieristico Biellese per effettuare i tamponi rapidi al pubblico entrante, al costo di 30 euro. Il tampone sarà valido anche per accedere a Gara-4, in programma domenica alle ore 16.00.



Roster al completo per coach Squarcina, mentre gli ospiti sono ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione.



I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 7 Ursulo D’Almeida, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C) , 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina

Kienergia Rieti: 1 Francesco Stefanelli, 5 Giacomo Sanguinetti, 8 Antonino Sabatino, 13 Quirino De Laurentis, 19 Alessandro Amici, 21 Jeremiah Wilson, 33 Dalton Pepper, 33 Gianni Mancini, 41 Matteo Piccoli, 93, Nikola Nonkovic. Allenatore: Alessandro Rossi.



PAROLA AL COACH

Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) – “Gara-2 è stata una partita molto fisica, Rieti ha dimostrato di avere assorbito meglio il periodo di pausa. Dobbiamo capire che è un playout, se si mettono le mani addosso dobbiamo farlo anche noi, non possiamo lasciare che la loro energia ci sovrasti. Dobbiamo ripartire dal primo tempo. Un playout va giocato per quaranta minuti con grande energia e ora la serie si sposta al Forum davanti ai nostri tifosi, che può darci una grande mano”.