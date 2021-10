L'Assessore Elena Chiorino: "Inaccettabile morire ancora sul posto di lavoro o nel tentativo di difenderlo"

"È inaccettabile che nel 2021 si muoia ancora sul posto di lavoro o nel tentativo di difenderlo. Quello che è accaduto oggi a Trecate rappresenta l'ennesima tragedia su cui tutti noi, a partire proprio dalle istituzioni, abbiamo il dovere di riflettere per trovare soluzioni concrete nel rispetto, in primis, dei lavoratori. - così l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino a margine dell'incidente accaduto questa mattina nello stabilimento novarese - La crescita economica di una Nazione e la dignità di un uomo non possono prescindere dal lavoro ed è quindi un dovere di tutti tutelarlo con ogni strumento a disposizione. Mi stringo alla famiglia di Adil per il dolore che sta provando in questo momento "