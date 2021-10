La Festa della Polizia Penitenziaria come ritorno alla normalità FOTOGALLERY

La gestione della pandemia all'interno di un ambiente difficile e promiscuo come il carcere ed il grande impegno di tutto il personale.

Questi i temi della 204° Festa del Corpo della Polizia Penitenziaria, celebratasi questa mattina, venerdì 18 giugno, alla Casa Circondariale di Biella, alla presenza del Comandante del carcere di Verbania, Domenico La Gala, e di tutte le istituzioni amministrative, militari, politiche e religiose della città.

Dopo gli onori al Prefetto Franca Tancredi, ed ai gonfaloni di Provincia e Città di Biella, Medaglia d'Oro al Valor Militare, la cerimonia si è aperta con le letture dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, e del Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Polizia Penitenziaria Bernardo Petralia.

A rappresentare il corpo il Vice Comandante della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Biella, il Commissario Antonio Pisa, il quale, con 32 anni di servizio, è a Biella dal marzo 2020. “Sono felice di rappresentare il corpo in questo 204° anniversario dalla nostra fondazione. – dichiara emozionato Pisa – A Biella sono arrivato in piena pandemia, reduce da una situazione di rivolta dove siamo stati in servizio intere settimane senza vedere la famiglia. Qui sono stato accolto come un fratello. E' un istituto con tanti problemi perché ogni detenuto ha 10 problemi al giorno che vanno moltiplicati per i 500 presenti. Siamo 200 contro i 250 della pianta organica ma noi assolviamo il nostro duro e delicato compito con spirito di corpo perché amiamo il nostro lavoro. Ringrazio tutti coloro che ci guardano da lontano perché noi abbiano bisogno di questo, come la magistratura, il Prefetto, il Questore, il servizio sanitario soprattutto per i detenuti con problemi psichici, la parrocchia interna".

Per la Direttrice della Casa Circondariale di Biella, la dottoressa Tullia Ardito, questa festa ha rappresentato un momento di ritorno alla normalità dopo la pandemia, iniziata con le rivolte del marzo 2020 in molte carceri d’Italia: “E’ stato un anno e mezzo di grande impegno per il contenimento del contagio in un ambiente promiscuo come il carcere, nell’ottica della sicurezza penitenziaria unita al trattamento rieducativo. Abbiano lavorato con coesione, spirito di corpo, umanità e comprensione nei confronti dei detenuti chiamando a raccolta tutto il personale”.

Sentiti quindi i ringraziamenti della direttrice Ardito: “A cominciare dall’ufficio colloqui che ha permesso incontri in videoconferenza e con chiamate whatsapp, l’ufficio manutenzione per l’allestimento del reparto covid, l’ufficio matricola, l’ufficio informatica che ha permesso la didattica a distanza per i detenuti e le udienze da remoto con l'autorità giudiziari. E ancora l’ufficio traduzione e piantonamento di detenuti covid in ospedale ed il personale di vigilanza al settore covid, e l’ottima collaborazione con la nostra area sanitaria. Tutti accomunati da turni lunghi e gravosi. Infine un pensiero per i nostri colleghi in congedo e quelli che purtroppo ci hanno lasciato”.

Riconoscimenti anche per enti e istituzioni. “Ringrazio Asl Biella – conclude Tullia Ardito – perché, tra febbraio e maggio, ha vaccinato il personale, e poi è passata ai detenuti, i sindacati, le forze dell’ordine con cui lavoriamo in totale sintonia, il cappellano del carcere. Infine un ringraziamento particolare al Vice Comandante Pisa che non fa mai mancare il suo appoggio, ed al Comandante La Gala del carcere di Verbania di cui ho la reggenza, soprattutto per come ha gestito, insieme al suo personale, l’aspetto mediatico della tragedia del Mottarone”.