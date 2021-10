Scuola Pallavolo Biellese, ecco i risultati del settore giovanile

Ultime battute per i campionati giovanili: il weekend appena trascorso ha visto le squadre biellesi impegnate nella finalissima Under 15 e nei quarti di finale Under 12.

UNDER 15

Dopo soli 5 giorni dall'entusiasmante e storica vittoria sul Pavic Romagnano i giovani Under 15 SPB Monteleone Trasporti incappano in una giornata difficile proprio nel match più importante della stagione e proprio con un ostico antagonista, il San Rocco Novara. Con la squadra non al top della forma a causa di alcune noie muscolari di un paio di elementi importanti, i ragazzi di coach Fabio Lavecchia soccombono contro un San Rocco decisamente più aggressivo, preciso in attacco e solido in difesa.

“Devi accettare le sconfitte, imparare da esse e trarne più vantaggi possibile”, così ha scritto coach Lavecchia sui social, indirizzando il post ai suoi ragazzi: “Sono orgoglioso di voi - ha aggiunto -, per ogni singolo grande passo fatto in avanti in questi mesi che vi ha portato a conquistare sul campo la vostra prima finale territoriale. Che sia per voi solo la prima di altre più belle, così come è stato bello per me condurvi fino qui! Forza ragazzi, Forza Scuola Pallavolo Biellese!”

Usd S.Rocco Novara – SPB Monteleone Trasporti 3-0 (25-11, 25-17, 25-17)

UNDER 12

I quarti di finale del campionato Under 12 hanno fatto registrare visto il derby tra le due formazioni SPB in una domenica caldissima. La SPB Rossa rispetta i pronostici e supera 2-0 i piccoli della SPB Gialla (che comunque per una buona parte del primo set hanno giocato quasi alla pari con i più grandi) e si qualifica alla semifinale in programma domenica 27 giugno a Novi Ligure. Tanto divertimento in campo e festa per i ragazzi qualificati alle semifinali territoriali.

Spb Lanificio di Sordevolo Rossa - Spb Lanificio di Sordevolo Gialla 2-0 (15-6, 15-3)

SERIE D

Ultima giornata anche per la giovane Serie D guidata da coach Simone Marangio che finalmente riesce a conquistare un punto al tiebreak contro un fortissimo e altrettanto giovane Acqui Terme. I ragazzi biellesi riescono ad esprimersi al meglio in campo, impostando un buon gioco, a tratti anche divertente. Vince di misura Acqui ma c'è comunque allegria in campo per essere finalmente riusciti a giocare una partita di alto livello. Da segnalare le ottime prestazioni degli Under 17 Alessio Aiazzone (17 punti), Fabio Mazzoli (13 punti) e di Luca Sartore (12 punti).

Spb Conad Biella – Acqui Terme 2-3 (16-25, 25-23, 19-25, 25-20, 13-15)

SPB: Spinello 3, Sartore 12, Mazzoli 13, Aiazzone 17, Barausse, Bojanic 5, Tortelli 6, Bottigella 5, Rege 6, Pelle, Soncin (L). Allenatore: Simone Marangio.