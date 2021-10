Dynamic Sport quinta nel campionato italiano Esordienti

Dieci podi, tre titoli regionali, un quinto posto nella classifica a squadre e tanti piazzamenti nei primi 12 (che garantivano punti al proprio team) per i giovanissimi Esordienti B di Dynamic Sport-In Sport Biella e Crescentino. La manifestazione è stata ospitata dal pala nuoto di Torino, atto finale della stagione agonistica 2020/21.

Per il team Dynamic Sport-In Sport di Biella (allenato dal tecnico Elisa Crestale) sono stati nove i podi complessivi, conquistati con cinque atleti diversi: tre medaglie a testa per Giorgia Caneparo (oro nei 200 misti e 100 delfino, argento nei 100 stile libero) e Leonardo Picariello (argento nei 50, bronzo nei 100 e 200 stile libero). Due podi per Gabriela Baietto (oro nei 100 dorso, bronzo nei 200 misti), infine bronzo per Angelica Fassiola nei 100 delfino.

In zona punti anche: Angelica Fassiola (sesta nei 50 dorso), Maria Pranio (nona nei 100 stile libero, quarta nei 50 e 100 rana), Sofia Pranio (dodicesima nei 100 stile libero e nei 50 rana, sesta nei 100 rana), Carlotta Basile (nona nei 50 dorso), Edoardo Trivero Boli (quinto nei 100 e sesto nei 50 rana).

In vasca anche: Anna Tomei, Virginia Zaccaria, Ginevra De Battistini, Sofia Puerari, Tommaso Albanese, Lorenzo Dell'Olio, Andrea Maiolo, Lara Boin, Pietro Carrara, Valeria Chiriac, Saad Darifi, Emma Negro. Gli ottimi piazzamenti hanno consentito al team di Biella e Crescentino di conquistare il quinto posto finale nella classifica a squadre, a soli 17 punti dal podio.

Bene anche il gruppo di Crescentino allenato da Chiara Ferraris, che ha concluso positivamente una stagione tutta in salita: a causa della chiusura dell'impianto sportivo di Crescentino infatti, i bambini si sono dovuti allenare alla Rivetti di Biella, un sacrificio non indifferente per bambini e famiglie.

In gara: Gabriele Tornavacca, Raul Marele, Leonardo Meloni, Nicolò Badan, Lorenzo Tararà, Federico Cambursano, Christian Petullà, Mia Murru, Iris Zanero, Giulia Andrea Corridore, Emma Calcagno, Matteo Baltieri.