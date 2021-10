AMSAP Biella, i biellesi della “Giovanni Bracco” alla 1000 Miglia 2021

Dopo la lunga interruzione, dovuta ai provvedimenti adottati per contrastare la pandemia covid-19, è ripresa in questi giorni anche l’attività della Scuderia Giovanni Bracco, squadra sportiva dell’AMSAP (Auto Moto Storiche Alto Piemonte), il Club di Auto e Moto storiche, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), di Biella. Come l’anno scorso, ci sono anche dei biellesi alle mitica 1000 Miglia, gara partita mercoledì 16 giugno da Brescia dove terminerà, dopo quattro tappe (da Brescia a Viareggio, da Viareggio a Roma, da Roma a Bologna e da Bologna a Brescia), sabato 19 giugno.

In gara, con il numero 348, ci sono Paolo Zegna di Monterubello e Giorgio Del Piano, alla guida della stessa vettura già utilizzata per l’edizione 2020, ovvero una Porsche 356 A Speedster 1500 GS del 1956. L’anno scorso furono fermati dalla rottura del cambio, quest’anno sono ovviamente più che intenzionati a tagliare il traguardo finale. Fanno invece nuovamente parte dello staff della gara i giovani Filippo Vigna, 25 anni, e Andrea Peraldo, 28 anni, che anche quest’anno non si sono voluti perdere la possibilità di ripetere l’esperienza. “Nell’edizione 2020 siamo stati una delle “vetture scopa” della gara” racconta Filippo; “quest’anno siamo stati “promossi” e, alla guida di una Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ufficiale, siamo una delle vetture apripista (la doppio zero) della sezione Ferrari Tribute della gara”.

Ancora, per quanto riguarda le gare in corso, va ricordato che c’è anche un equipaggio della Giovanni Bracco al via della Regolarità a Media del Lana Storico, che si corre questo fine settimana a Biella. Sono Alberto Ritegno e Marco Barbera, in gara con una BMW 2002 del 1974. La scorsa settimana, invece, come prova di apertura di stagione, cinque equipaggi della scuderia hanno preso parte al 6° Trofeo Valli Bresciane, gara di regolarità per Auto Storiche che si è corsa a Brescia per iniziativa della Scuderia Emmebi70 di Lumezzane.

Presenti in gara, oltre a Paolo Zegna di Monterubello e Giorgio Del Piano, che come molti altri equipaggi l’hanno utilizzata, con la loro Porsche 356 A Speedster 1500 GS, come “gara test” in vista della 1000 Miglia, anche Luigi Vigna e Filippo Vigna su Fiat 1100 / 103 (cinquantaseiesimi assoluti al termine), Cesare Brovarone (presidente della Giovanni Bracco) e Federico Brovarone, su Lancia Fulvia HF 1.6 (settantesimi assoluti), Giancarlo Brondolin e Davide Callegher, su Fiat 1100 / 103 E (settantottesimi assoluti) e Alberto Ritegno e Marco Barbera su BMW 2002 TI (ottantuesimi assoluti al termine della gara).