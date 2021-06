Biella, Azzolina annuncia: “400mila euro in arrivo nella provincia per potenziare servizi sociali”

“Nuove risorse in arrivo a tutti i comuni della provincia di Biella per i servizi pubblici dedicati ad anziani, disabili, case famiglia, asili nido”. Ad annunciarlo poco fa l'ex ministra Lucia Azzolina in una nota stampa inviata ai giornali.

“È il frutto dell’approvazione degli obiettivi di servizio per i servizi sociali – spiega la deputata pentastellata - Una grande conquista e un lavoro che parte da lontano, promosso dai due governi Conte, per cui mi sento di ringraziare in particolare la viceministra Castelli. Da oggi nei Comuni che hanno minori capacità di spesa lo Stato interviene per aumentare la dotazione finanziaria legata ai servizi sociali e garantire così un livello di prestazioni standard. Alla provincia di Biella sono destinati ben 400mila euro. Parliamo di servizi essenziali che, a maggior ragione dopo questa stagione di grandi difficoltà, sono fondamentali per la tenuta sociale della comunità”.