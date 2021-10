Cura e ordine nel giardino, le bordure di Vivai Scarlatta per definire prati e aiuole

Per gli appassionati di giardinaggio, l’armonia e la composizione della propria area verde sono dettagli che non vengono mai trascurati. Dall’abbinamento floreale, al posizionamento delle piante, al taglio delle siepi, fino alla delimitazione dei vari spazi con ghiaia e pietre, l’ordine è sicuramente l’elemento che viene ricercato con maggiore attenzione.

Un giardino ordinato è, infatti, sinonimo di cura e passione, nonché una vista piacevole agli occhi di chi lo osserva. Per aiutare a mantenere gli spazi puliti e delineati alla perfezione, Vivai Scarlatta ha introdotto le nuove bordure per aiuole, resistenti e di qualità, il cui scopo è quello di organizzare, delimitare e rialzare le diverse zone del giardino.

Quando, ad esempio, un prato ed un vialetto di ghiaia confinano, molto spesso la ghiaia finisce per invadere il prato o, viceversa, il prato inizia a crescere sulla ghiaia; allo stesso modo, la corteccia alla base delle aiuole potrebbe mischiarsi alle pietre, creando disordine visivo e disfunzionale. Le bordure servono proprio per evitare che si verifichi questa spiacevole situazione: realizzando un confine netto tra le due aree, il giardino rimarrà in perfetto ordine, mantenendo il suo design.

Sul sito http://www.borduredagiardino.com/ sono disponibili bordure in diversi materiali e colori, dalla semplice plastica, all’alluminio, fino al raffinato acciaio Corten, tutti prodotti di ottima fattura e duraturi nel tempo.

