Per Filo e per Segno alla Fabbrica della Ruota scoprendo l'Ecoprint

Avete mai pensato di rendere più belle le vostre magliette o quelle dei vostri bambini con disegni e scritte colorate ma temete che possano risultare nocive alla salute o che non si mantengano dopo il lavaggio? Un primo approccio al mondo complesso ed entusiasmante dell’Ecoprint verrà proposto in occasione di un laboratorio curato da Marisa Tacchi, organizzato nell’ambito della mostra “Per Filo e per Segno” domenica 27 giugno presso la Fabbrica della Ruota di Pray con inizio alle 14:30 (durata tre ore).

L’Ecoprint è una tecnica di solito applicata ai tessuti, ma in questo corso verrà proposta con un approccio più facile, utilizzando la carta come supporto. Carte di ogni tipo: quella comune, di recupero da vecchi libri, quella più nobile da acquarello fino alla carta 100% di cotone. In ogni passaggio si scopriranno la meraviglia e le potenzialità del materiale botanico che in parte sarà raccolto sul posto. Ecoprint, in italiano Ecostampa, significa imprimere in modo permanente su un supporto i colori naturali di fiori, foglie, radici, per entrare in contatto con il mondo vegetale realizzando opere uniche che sanno di natura.

I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare alcune variazioni utilizzando anche bagni di tinte naturali. Il laboratorio è rivolto a adulti e bambini. L’iscrizione è obbligatoria contattando marisa.tacchi@yahoo.it o chiamando il 3397573307. Marisa Tacchi, feltraia, tintora, ecoprinter, da nove anni si occupa di questa tecnica, sviluppando proprie modalità che insegna attraverso corsi e workshop nel suo laboratorio di Borgonovo Val Tidone (PC). È autrice dei quaderni del Coordinamento Tessitori Alchimie Botaniche e Nuove Alchimie, dedicati interamente alla tecnica di ecostampa botanica (Ecoprint), collabora con la rivista “TessereAMano”. Inoltre gestisce come Admin due gruppi molto attivi su Facebook: Ecostampa Botanica e Mondo Tinte Naturali.